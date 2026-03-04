Novibet Top 10- Basketaki Athens
Στην κορυφή του Novibet Top 10 το Tomahawk κάρφωμα του Μπράιαν Μπακάλη !!!
- Στο νούμερο 10, o Στυλιανός Καραγρηγορίου του X-Stratigos σουτάρει από το κέντρο, αφού τελείωνε ο χρόνος επίθεσης και σα να μην τρέχει τίποτα το έγραψε !!!
- Στο νούμερο 9, ο Βασίλης Καποδίστριας της Novibet ήρθε βοήθεια κι έριξε μια φανταστική τάπα στον αντίπαλό του στο post!
- Στο νούμερο 8, ο Σ. Καλαμπάκος είδε το κόψιμο στη baseline του Γ. Ρούσσου, τον οποίο βρήκε με υπέροχη σκαστή πάσα κι ο 2 ο ς δε δυσκολεύτηκε να προσθέσει 2 πόντους για τους Kings !!!
- Στο νούμερο 7, μεγάλο STOP του Κώστα Σιαφάκα των Cigarette Bull που ‘’κόλλησε’’ στο ταμπλό τον αντίπαλό του !!!
- Στο νούμερο 6, Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΗ ανάποδη πάσα με τα δύο χέρια σε πρώτο χρόνο του Θ. Τώλη στον Θ. Μπάρλα, ο οποίος με διπλή προσπάθεια προσέθεσε δύο πόντους για τους Sugar Mountains!
- Στο νούμερο 5, Gladiators και B. Τσακίρης που είδε την κίνηση του Δ. Πρίτσου στην πλάτη του αντιπάλου του και έδωσε μια φοβερή laser πάσα με το αριστερό, κάνοντας εύκολο το έργο του συμπαίκτη του που βρέθηκε μόνος κάτω από το καλάθι κ σκόραρε !!!
- Στο νούμερο 4 ,ο Αλέξης Κισσας σε ένα αδιανόητο τρίποντο πίσω από το κέντρο στον αιφνιδιασμό των Iron Maidan, αφού πιθανότατα στην προσπάθειά του να πασάρει στον συμπαίκτη του, η μπάλα κατέληξε στο καλάθι !!! Αλέξη μου, αν ήθελες να σουτάρεις, σού ζητούμε συγγνώμη!!!
- Στο νούμερο 3, οι Kozalides με τον Θεοδωρομανωλάκη να βρίσκει, μέσα στην κίνηση με τρομερή no look πάσα πίσω από την πλάτη, τον Γκίζη ο οποίος τελείωσε όμορφα τη φάση σε πρώτο χρόνο με ταμπλό !!!
- Στο νούμερο 2, πανέξυπνη επαναφορά από τη baseline για τους Iguana Pacers με τον Γρύλλη να κάνει τη λόμπα στον Γεωργίου κι εκείνος σκόραρε με το ένα χέρι, παρά την πίεση του αντιπάλου του!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Μπράιαν Μπακάλης των Citydogs που έκλεψε την μπάλα, έφυγε μόνος στον αιφνιδιασμό και μας χάρισε τη φάση της εβδομάδας, κάνοντας
- ένα tomahawk κάρφωμα με το δεξί χέρι !!!
