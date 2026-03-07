Ο Ολυμπιακός βρήκε εκ των έσω τις λύσεις για να καλύψει το κενό των Βεζένκοβ, Γουόκαπ και Μόρις και το Gazzetta αναλύει την τακτική του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός είχε κομβικά προβλήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως μπόρεσε να τα καλύψει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, μέσα από τα τρικ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μιλάμε φυσικά για την απουσία του Σάσα Βεζένκοβ στο «4» και των Γουόκαπ – Μόρις στο «1», κενά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε τον τρόπο να καλύψει και με το παραπάνω. Αλλά ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Η απουσία του Σάσα καλύφθηκε με τον Γουόρντ

Ναι, ο Άλεκ Πίτερς ξεκίνησε βασικός στην θέση, κάτι που ήταν λίγο – πολύ αναμενόμενο. Η αλλαγή του όμως, περιμέναμε πως θα ήταν ο Κώστας Παπανικολάου. Εδώ είναι που ο Γιώργος Μπαρτζώκας μας αιφνιδίασε.

Ο Παπανικολάου ξεκίνησε πεντάδα μαζί με τον Άλεκ Πίτερς. Και όταν ο Πίτερς πήγε στον πάγκο, την θέση του στο «4» πήρε ο Τάισον Γουόρντ, που μάλιστα έκανε και εξαιρετική δουλειά σε αυτή.

Συνολικά τα 40 λεπτά της θέσης «4» τα μοιράστηκαν Πίτερς και Γουόρντ, με 8 και 10 πόντους αντίστοιχα, καλύπτοντας, έστω αριθμητικά, το κενό του Σάσα Βεζένκοβ. Και λέμε αριθμητικά, διότι κανείς δεν μπορεί να καλύψει την επίδραση που έχει ο σταρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Άλλος κατέβαζε, άλλος αποφάσιζε

Το κενό του Γουόκαπ και του Μόρις καλύφθηκε με πιο… περίπλοκο τρόπο.

Φυσικά οι Νιλικίνα και Τζόσεφ ήταν εκείνοι που κατέβασαν επί το πλείστον τη μπάλα, έχοντας μάλιστα και από 10 πόντους ο καθένας. Από την άλλη όμως, το κομμάτι της οργάνωσης και της απόφασης, δεν πέρασε και… πολύ από τα χέρια τους.

Όσο ήταν στο παρκέ ο Φουρνιέ εκείνος διαχειριζόταν τα πικ εν ρολ του Ολυμπιακού και μοίραζε τη μπάλα κατά το δοκούν (3 ασίστ), όμως πολλές κατοχές πήρε και ο Ντόρσεϊ (4 ασίστ), ενώ στο τέλος ο Σακίλ ΜακΚίσικ (4 ασίστ) τα έκανε… όλα σωστά και ήλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Ουσιαστικά τα παραπάνω μας δείχνουν πως ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει τα κενά των τριών παικτών να μην φαίνονται στο παρκέ, αποτέλεσμα τόσο της τακτικής του Γιώργου Μπαρτζώκα όσο και του πολύπλευρου ταλέντου που έχει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός.



