Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησαν με 2-0 σετ στο διπλό επί των Άλαν Μαγαδάν/Ροδρίγκο Πασέκο Μέντεζ και η Ελλάδα πήρε προβάδισμα επί του Μεξικού για το Davis Cup.

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης στο καθοριστικό 3ο παιχνίδι της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup, πέτυχαν το ζητούμενο, επικράτησαν επί των Άλαν Μαγαδάν και Ροδρίγκο Πασέκο Μέντεζ με 6-3, 6-4 στο διπλό ανδρών και η εθνική ομάδα έκανε το 2-1 στις νίκες, στο tie του Davis Cup στο κλειστό του Τάε Κβνο Ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Πλέον η Ελλάδα χρειάζεται μια νίκη προκειμένου να τελειώσει τη σειρά, για την παραμονή στο World Group I και την πρόκριση στα play offs, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Ροδρίγκο Πασέκο Μέντεζ (Νο.234). Σε περίπτωση που η σειρά πάει στο 2-2, τότε και με βάση το πρόγραμμα, όλα θα κριθούν στο παιχνίδι ανάμεσα στον Σακελλαρίδη και το Μαγαδάν.

Με εντυπωσιακό σερβίς και παρότι το δίδυμο από το Μεξικό έσωσε τα 15 από τα 17 break-points που αντιμέτωπισε, οι Τσιτσιπάς και Σακελλαρίδης κατάφεραν να βρουν από ένα break σε κάθε σετ και να πάρουν τη νίκη.

Το πρώτο από αυτά ήρθε στο 6ο game (4-2) και στη συνέχεια κρατώντας εύκολα το σερβίς τους έφτασαν στο 6-3 και στο 1-0. Στο 2ο σετ οι Τσιτσιπάς και Σακελλαρίδης, μετά 11 χαμένα break-points έφτασαν στο break (4-3), ενώ στο 9ο Πατσέκο και Μαγαδάν έσβησαν τέσσερα match-points μειώνοντας σε 5-4, με το παιχνίδι να κλείνει στο αμέσως επόμενο game.