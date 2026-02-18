Τσιτσιπάς: «Έδειξα μαχητικότητα και πολύ υψηλή ένταση»

Για την απόδοσή του στο παιχνίδι με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάνοντας λόγο για μαχητικότητα και υψηλή ένταση.

Μία σημαντική νίκη πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Με σκορ 6-3, 6-4 ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά στη Ντόχα, με τον ίδιο να σχολιάζει την εμφάνισή του.

Με αυτή τη νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στα προημιτελικά του θεσμού, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Φαμπιάν Μαροζάν και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Όσον αφορά το θετικό αποτέλεσμα στη φάση των "16", ο Νο.33 του κόσμου έκανε λόγο για μαχητικότητα και ένταση στο παιχνίδι του. Χάρηκε την καλή απόδοσή του πίσω από το σερβίς, δηλώνοντας ικανοποιημένος. Παράλληλα μίλησε για το backhand με το ένα χέρι, εκφράζοντας την ελπίδα να χρησιμοποιείται στο μέλλον από περισσότερα παιδιά.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Έδειξα μαχητικότητα, πολύ υψηλή ένταση. Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που το παιχνίδι μου “έδεσε” προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς».

Για το backhand με το ένα χέρι σχολίασε:

«Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται. Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα».