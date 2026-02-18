Στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 6-4 στη φάση των "16".

Σε πολύ καλό μομέντουμ βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Μετά από τη διπλή νίκη την Τρίτη (17/2), ο Έλληνας τενίστας πήρε ακόμη μία σημαντική επικράτηση κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 6-4 για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του Τσιτσιπά κόντρα στον Ρώσο τενίστα. Ο 27χρονος ήταν πολύ σταθερός πίσω από το σερβίς του και απεδείχθη αποτελεσματικός τις στιγμές που βρήκε ευκαιρία για να κάνει break. Πήρε τη νίκη και στον προημιτελικό θα περιμένει έναν εκ των Φάμπιαν Μαροζάν ή Αντρέι Ρούμπλεφ.

Μεντβέντεφ - Τσιτσιπάς: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γεμάτα games. Αμφότεροι οι τενίστες κατάφεραν να κρατήσουν τα σερβίς τους με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κρατάει το προβάδισμα, μιας και σέρβιρε πρώτος.

Στο πέμπτο game, ο Έλληνας τενίστας βρήκε δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, εκμεταλλευόμενος τη μία (4-2). Το break συνοδεύτηκε με ένα δυναμικό hold (5-2), με τον Ρώσο τενίστα να σερβίρει για να μείνει στο σετ.

Στο σερβίς του Μεντβέντεφ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με διπλό set point. Βέβαια, δεν κατάφερε να κλείσει το σετ (5-3). Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει στο 8ο game, το έκανε το στο αμέσως επόμενο παίρνοντας προβάδισμα στο ματς με 6-3.

Αντίστοιχα κύλησε και το δεύτερο σετ. Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ σέρβιρε πρώτος, καταφέρνοντας στο 5ο game να σβήσει δύο break points του Στέφανου Τσιτσιπά (3-2).

Βέβαια, ο Ρώσος δεν γλίτωσε το break στο 7ο game. Ο Έλληνας τενίστας μετά το... σπάσιμο στο σερβίς έκανε hold (5-3) και έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του δεύτερου σετ και συνάμα της πρόκρισης.

Με 6-4 πήρε τη νίκη επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και πήρε την πρόκριση στην οκτάδα του τουρνουά στο Κατάρ.