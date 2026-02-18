«Κοίτα με στα μάτια και βούλωστο! Ένα μικρό παιδί που δεν ξέρει να παλεύει»: Η αιώνια κόντρα Τσιτσιπά - Μεντβέντεβ

Ενόψει της ανάμετρης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, το Gazzetta κάνει μία ιστορική διαδρομή στην πιο «καυτή» κόντρα του τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει σήμερα (18/02, 14:00) για 14η φορά τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τον δεύτερο γύρου του ATP της Ντόχας, με στόχο να κάνει μία μεγάλη νίκη απέναντι στο νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης

Οι δύο τους αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά στον πρώτο γύρο του Miami Open του 2018, όταν αμφότεροι ήταν εκτός των 50 κορυφαίων, με τον Ρώσο να κάνει την ανατροπή, αφού έχασε το πρώτο σετ και να κερδίζει τελικά με 6–2 το τρίτο. Ωστόσο, ο αγώνας έμεινε χαραγμένος στη μνήμη όλων για μια λεκτική διαμάχη που έλαβε χώρα μετά τη χειραψία των παικτών.

Πιο συγκεκριμένα Μεντβέντεφ ήταν αναστατωμένος με κάποιες από τις πράξεις του αντιπάλου του κατά τη διάρκεια του αγώνα και ειδικά με το «βλ@κα Ρώσε» που ακούστηκε λίγο πριν το φινάλε, φωνάζοντας στον Τσιτσιπά από τον πάγκο του: «Φίλε, καλύτερα να κλείσεις το στόμα σου, εντάξει;».

Στη συνέχεια σηκώθηκε και άρχισε να παραπονιέται ότι ο Στέφανος είχε κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα για την τουαλέτα (ο Μεντβέντεφ έκανε μεγαλύτερο) και διαφώνησε με το γεγονός ότι ο Έλληνας αθλητής δεν ζήτησε συγγνώμη που χτύπησε την κορδέλα του φιλέ κατά τη διάρκεια ενός πόντου. Καθώς ο διαιτητής παρενέβη να τους χωρίσει, ο Τσιτσιπάς ετοίμασε ήσυχα την τσάντα του για να φύγει από το γήπεδο, ενώ ο Μεντβέντεφ συνέχισε να γκρινιάζει λέγοντας: «Κοιτάξτε με... Αυτός το ξεκίνησε... Είναι ένα μικρό παιδί που δεν ξέρει πώς να παλεύει».

Ο Τσιτσιπάς αργότερα δήλωσε ότι η «συνολική ατμόσφαιρα» μετά τον αγώνα ήταν υπερβολικά εχθρική, ενώ σχετικά με το σχόλιο «βλ@κα Ρώσε», είπε ότι ο αντίπαλος του τον επέπληττε καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα, επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη που χτύπησε το φιλέ και παραδέχτηκε πως «όντως θύμωσα αρκετά και είπα αυτό που είπα, για το οποίο και μετανιώνω».

Ο Μεντβέντεφ σε συνέντευξη του μετά από αυτό το επισοδειακό παιχνίδι είχε παραδεχτεί ότι: «Δεν μιλήσαμε μετά το Μαϊάμι... αλλά είναι εντάξει, καταλαβαίνω ότι μερικές φορές υπάρχουν συναισθήματα στο γήπεδο. Με μπλόκαρε στο Instagram , είναι περίεργο, αλλά ακόμα και σήμερα μου είπε «συγχαρητήρια». Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ μας, οι γονείς μας είναι φίλοι... Νομίζω ότι δεν είχε δίκιο εκείνη τη φορά, και όταν δεν έχω δίκιο ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είχε».

Αφού νίκησε τον Τσιτσιπά και στη Βασιλεία τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Μεντβέντεφ δημοσίευσε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram με λεζάντα τους στίχους από γνωστό τραγούδι της Μπρίτνει Σπίαρς: «Ουπς, το έκανα ξανά».

Τελικοί ATP 2019 - round-robin

Ο Τσιτσιπάς σημείωσε την πρώτη του νίκη επί του Μεντβέντεφ στην έκτη μεταξύ τους συνάντηση, στη φάση των ομίλων των Τελικών ATP 2019, μια διοργάνωση που τελικά κέρδισε ο Στέφανος, ο οποίος δεν αντιμετώπισε ποτέ μπρέικ πόιντ στον αγώνα, κερδίζοντας όμως ένα κλειστό τάι-μπρέικ στο πρώτο σετ και σπάζοντας το σερβίς του Μεντβέντεφ μία φορά στο δεύτερο.

Ο ίδιος μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης δήλωσε πως: «Είναι μια νίκη που λαχταρούσα εδώ και πολύ καιρό». «Η χημεία μας σίγουρα δεν είναι η καλύτερη που μπορείς να βρεις. Δεν είναι ότι τον μισώ (αλλά) δεν θα πάμε και για δείπνο μαζί», ενώ παράλληλα χαρακτήρισε το παιχνίδι του αντιπάλου του «ατημέλητο και βαρετό».

Σε συνέντευξη τους βέβαια το 2020 και οι δύο παίκτες φάνηκε να έχουν ξεπεράσει το περιστατικό, με τον Μεντβέντεφ να δηλώνει: «Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβεί κάτι τέτοιο, εννοώ, θα περάσεις δεκαπέντε χρόνια σε αγώνες και εννοείται ότι θα έχεις και μερικές κακές στιγμές».

Ο Τσιτσιπάς από την άλλη, συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είναι επίσης καλό για το άθλημά μας να έχει τέτοια πράγματα... Το κάνει πιο πολύχρωμο, πιο συναρπαστικό για τους οπαδούς, όχι ότι η πρόθεσή μου ήταν να το κάνω αυτό, αλλά πάντα μπορείς να δεις τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά».

Ημιτελικός Αυστραλιανού Όπεν 2022 - Διαμάχη Μέντβεντεφ με Απόστολο Τσιτσιπά

Στο Australian Open του 2022 , ο Νο.2 τότε Μεντβέντεφ και ο Νο.4 τότε Τσιτσιπάς συναντήθηκαν στα ημιτελικά του τουρνουά, με τον Ρώσο να επικρταέι σε τρία σετ και τους δύο παίκτες να λαμβάνουν πρόστιμα από την ATP λόγω της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικότερα ο Μεντβέντεφ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 αυστραλιανών δολαρίων (7.018 ευρώ) για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Χάουμε Καμπιστόλ. Κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής στο δεύτερο σετ και αφού έχασε το σερβίς του με διπλό λάθος, ο Μεντβέντεφ ξέσπασε σε απογοήτευση, φωνάζοντας επανειλημμένα στον διαιτητή: «Ο πατέρας του (Τσιτσιπά) μπορεί να μην μιλάει σε κάθε πόντο; Αδερφέ, είσαι ηλίθιος; Ο πατέρας του μιλάει σε κάθε πόντο;! Μπορεί ο πατέρας του να το βουλ@σει;!». Αργότερα αποκάλεσε τον Καμπιστόλ «μικρή γάτα» επειδή δεν τιμώρησε τον αντίπαλό του για καθοδήγηση που δεχόταν την ώρα του αγώνα.

Ο πατέρας του Τσιτσιπά, Απόστολος, ο οποίος συχνά δέχεται προειδοποιήσεις από τους διαιτητές στους αγώνες του γιου του, όντως έδινε συμβουλές στο γιό του (στα Ελληνικά), πράγμα που δικαιολογούσε την επιβολή κυρώσεων και που τελικά οι διαιτητές του τουρνουά αποκάλυψαν στο τέταρτο σετ σε μια «επιχείρηση παγίδα» χρησιμοποιώντας την Ελληνίδα διαιτητή Εύα Ασδεράκη-Μουρ ως «δόλωμα» για να αποκαλύψει την «απάτη». Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κερδίσει άλλο game, από τη στιγμή που του δόθηκε προειδοποίηση από τους διατητές και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 αυστραλιανών δολαρίων (2.990 ευρώ). Ο Μεντβέντεφ κατάφερε τελικά να ανακάμψει καθώς ο αγώνας προχωρούσε, κερδίζοντας με συνολικό σκορ 3-1 (7–6 (7–5), 4–6, 6–4, 6–1).

Μετά τον αγώνα, ο Μεντβέντεφ μετάνιωσε για την αντίδρασή του στον διαιτητή, λέγοντας: «Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα κακό αστείο, αλλά σίγουρα ήμουν τρελός για όσα έκανα και είπα».

Ημιτελικός Cincinnati Masters 2022

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Μεντβέντεφ στους ημιτελικούς του Cincinnati Masters του 2022. Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε το πρώτο σετ σε ένα κλειστό τάι-μπρέικ και ο αντίπαλος του απάντησε με σκορ 6–3 στο δεύτερο σετ, πριν ο Τσιτσιπάς πάρει και το τρίτο σετ με το ίδιο σκορ, κερδίζοντας τον αγώνα. Το σκορ ήταν 7–6 (8–6) , 3–6, 6–3 . Ήταν η δεύτερη νίκη του επί του Μεντβέντεφ σε σκληρό τερέν, με τον Στέφανο να χάνει στον τελικό από τον Μπόρνα Τσόριτς.

Τελικοί ATP 2022 - round-robin

Αν και κανένας από τους δύο δεν κατάφερε τελικά να προκριθεί από τη φάση των ομίλων, ο Μεντβέντεφ και ο Τσιτσιπάς αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα, όπου η νίκη ήταν αμφίρροπη, στους Τελικούς του ATP 2022. Αφού ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ σχετικά άνετα, ο Μεντβέντεφ έσωσε τρία match point σε ένα «δραματικό» τάι-μπρέικ στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε στο δικό του τέταρτο set point. Ωστόσο, σε ένα break στο τέλος του τρίτου σετ, ο Ρώσος δεν κατάφερε να σερβίρει μέχρι το τέλος του αγώνα, εν μέρει λόγω δύο άκαιρων double faults, και ο Στέφανος κατάφερε να επικράτησει το καθοριστικό tie breaker, κερδίζοντας με 6–3, 6–7 (11–13) , 7–6 (7–1).

Ημιτελικός Ιταλικού Όπεν 2023

Στην έναρξη του τουρνουά, ένας οπαδός κοινοποίησε ένα βίντεο που έδειχνε τον Μεντβέντεφ και τον Τσιτσιπά να περνούν σε ένα στενό πεζοδρόμιο, χωρίς να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια θα συναντηθούν στον ημιτελικό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τσιτσιπάς ενεπλάκη σε λεκτική διαμάχη με τη μητέρα του, Τζούλια Αποστόλι, καθώς εκείνη του φώναζε συμβουλές στα ρωσικά. Ως αποτέλεσμα της διαφωνίας τους, η Αποστόλι έφυγε από το καθορισμένο θεωρείο της και πήγε να καθίσει στις κερκίδες, κόντα στο πάγκο του Ντανιίλ.

Αφού κέρδισε τον αγώνα με 7–5, 7–5, ο Μεντβέντεφ έκανε έναν χορό για να πανηγυρίσει, που θύμιζε τον πανηγυρισμό του Τσιτσιπά μετά τη νίκη του επί του Μεντβέντεφ στο Σινσινάτι. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη για αυτόν τον πανηγυρισμό, ο Τσιτσιπάς είπε: «(Ήταν) διασκεδαστικό. Δεν ήμουν θυμωμένος ή αναστατωμένος ή κάτι τέτοιο. Έκανα το ίδιο πριν από μερικούς μήνες», ενώ στη συνέχεια συνέχισε επαίνησε τον Μεντβέντεφ, λέγοντας: «Η συνέπεια και η δύναμη που κατάφερε να επιδείξει μου έδωσε μια νέα ιδέα για το ποιος είναι τώρα σε αυτή την επιφάνεια».

Ο Τσιτσιπάς έχει δηλώσει έκτοτε ότι βρίσκει τις «γελοιότητες» του Μεντβέντεφ στο γήπεδο αστείες κατά καιρούς, ενώ παράλληλα τον συγχαίρει για τις ανορθόδοξες κινήσεις και το ανάποδο backhand του.

Το μόνο σίγουρο από τη σημερινή αναμέτρηση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στις 14:00 από τη συχνότητα του Cosmote Sport 6 και Live απο το Gazzetta, είναι πως πέρα από αθλητικό θέαμα θα προσφέρει και ευτράπελα.