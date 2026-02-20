Η συνδιοργάνωση του Μουντιάλ του 2030 θέτει το Μαρόκο στο στόχαστρο διεθνών οργανώσεων, οι οποίες καταγγέλλουν μαζικές εξοντώσεις εκατομμυρίων αδέσποτων σκύλων.

Παγκόσμια κατακραυγή προκαλούν οι καταγγελίες διεθνών οργανώσεων για μαζικές εξοντώσεις αδέσποτων σκύλων στο Μαρόκο, ενόψει της συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Συμμαχίας για την Προστασία των Ζώων, εκατοντάδες χιλιάδες ζώα θανατώνονται ετησίως, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έναν συνολικό στόχο που αγγίζει τα τρία εκατομμύρια!

Μαρτυρίες και στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας και από το Athletic, περιγράφουν αποτρόπαιες σκηνές σε εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Μαρακές. Οι καταγγελίες αφορούν βίαιες περισυλλογές, δηλητηριάσεις, εκτελέσεις, ακόμα και καύση ζώων. Η ένταση των επιχειρήσεων φέρεται να κλιμακώθηκε μετά την επίσημη ανακοίνωση της FIFA για τη διοργάνωση του τουρνουά το 2030.

Από την πλευρά της, η μαροκινή κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα ως fake news, προτάσσοντας ένα νέο νομοσχέδιο που ποινικοποιεί την κακοποίηση των ζώων. Ωστόσο, διάφοροι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι το ίδιο νομοσχέδιο τιμωρεί όσους προσφέρουν τροφή ή στέγη σε αδέσποτα.

Η ίδια η FIFA μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη θέση για το συγκεκριμένο θέμα, πάντως στα καταστατικά της απαιτεί από τις χώρες που αναλαμβάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο να διασφαλίζουν μια συγκεκριμένη αισθητική στους δημόσιους χώρους τους.