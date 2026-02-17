Την ώρα της αναμέτρησής του κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Έχοντας αποκτήσει ρυθμό σε μονό και διπλό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για μία μεγάλη αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα. Ο Έλληνας τενίστας θ' αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Για την αναμέτρηση αυτή, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ώρα έναρξής της. Όπως αναμενόταν, οι δύο τενίστες θ' αγωνιστούν στο κεντρικό court του θεσμού, στον δεύτερο χροικά αγώνα. Για την ακρίβεια, το πρώτο σερβίς είναι προγραμματισμένο όχι πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Θα προηγηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάρτον Φούτσοβιτς και Κάρεν Κατσάνοφ, ενώ θ' ακολουθήσει η αναμέτρηση των Αλεξέι Ποπίριν και Γιανίκ Σίνερ.

Σημειώνεται πως η αυτή θα είναι η 15η συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας υπερτερεί στο Head to Head, μετρώντας 10 νίκες έναντι τέσσερις του Νο.33 στον κόσμο.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το live του Gazzetta.