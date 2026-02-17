Την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά της Ντόχα πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Μοέζ Εσαργκί.

Ένα εύκολο μεσημέρι είχε στη Ντόχα ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Μοέζ Εσαργκί με 6-4, 6-4 στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της διοργάνωσης.

Μία αναμέτρηση, στην οποία ο 27χρονος δεν χρειάστηκε να πιάσει υψηλά στάνταρ. Δύο breaks ήταν αρκετά για τον Νο.33 του κόσμου για να φτάσει στην κατάκτηση των δύο σετ και να πάρει τη νίκη και πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά. Εκεί, θ' αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εσαργκί - Τσιτσιπάς 0-2: Το ματς

Αγωνιστικά, στο πρώτο σετ, ο Τυνήσιος τενίστας βασίστηκε αρκετά στο σερβίς του. Με «όπλο» αυτό κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, μιας και σέρβιρε πρώτος, έως τα μέσα του σετ. Με το σκορ στο 3-3, ο Μοέζ Εσαργκί σέρβιρε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε τριπλό break point.

Ο Έλληνας δεν λάθεψε, μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του σετ (4-3). Με hold, στη συνέχεια, ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-3. Ο Εασργκί το μόνο που κατάφερε ήταν να παρατείνει το... κλείσιμο του σετ από τον αντίπαλό του, το οποίο ήρθε με σκορ 6-4.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 27χρονος στις πρώτες ευκαιρίες που βρήκε για break έκανε το... σπάσιμο και βρέθηκε μπροστά στο σκορ (1-0). Το break συνοδεύτηκε με hold για να φτάσει η διαφορά στα δύο games (2-0).

H διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως το τέλος του σετ, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει το 6-4, να κατακτά το δεύτερο σετ και να πανηγυρίζει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Ντόχα.