Τσιτσιπάς: Νίκη - πρόκριση στα διπλά της Ντόχα
Μετά την επικράτηση στο ταμπλό του μονού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη - πρόκριση και στο ταμπλό του διπλού. Μαζί με τον Αλεξέι Ποπίριν, ο Έλληνας τενίστας επικράτησαν του δίδυμου Κορνέα/Βάλκοφ με 6-3, 6-0 στον πρώτο γύρο.
Το δίδυμο Τσιτσιπάς/Ποπίριν δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα break ήταν αρκετό στο πρώτο σετ για να προγηθούν στην αναμέτρηση, ενώ στο δεύτερο σετ όπως μαρτυρά το σκορ επικράτησαν με συνοπτικές διαδικασίες.
Με αυτή τη νίκη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Αλεξέι Ποπίριν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσουν το δίδυμο των Χάρι Χελιοβάαρα και Χένρι Πατέν.
Σημειώνεται πως την Τετάρτη (18/2) αναμένεται το ματς του δεύτερου γύρου ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.
