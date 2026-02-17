Δεύτερο γκολ για τον Κουπμάινερς στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Ολλανδός με τρομερό τελείωμα στο παραθυράκι της εστίας ανέτρεψε το σκορ με 2-1 για τη Γιουβέντους.

Ο Κουμάινερς έφερε τούμπα το ματς για τη Γιουβέντους! Αφού ισοφάρισε με πλασέ σε κενή εστία, ανέβασε τον πήχη κι έγραψε το 2-1 για τους Μπιανκονέρι κόντρα στη Γαλατάσαραϊ με τρομερό τελείωμα. Έπειτα από όμορφη κάθετη του ΜακΚένι, ο Ολλανδός με τρομερό σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας έδωσε το προβάδισμα στους Ιταλούς στο 32΄.