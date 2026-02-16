Τσιτσιπάς: Τον περιμένει ο Μεντβέντεφ στον δεύτερο γύρο
Μπορεί να μην έχει αγωνιστεί ακόμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Ντόχα, αλλά εάν περάσει στον δεύτερο γύρο γνωρίζει τον αντίπαλό του. Ο Έλληνας τενίστας εφόσον περάσει το... εμπόδιο του Μοέζ Εσαργκί, στον δεύτερο γύρο θα παίξει κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.
Ο Ρώσος τενίστας έκλεισε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο τουρνουά του Κατάρ. Απέναντι στον Γιουντσένγκ Σανγκ, ο Νο.11 του κόσμου επικράτησε με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού. Μία νίκη, η οποία έσπασε το σερί ηττών του Ρώσου, ο οποίος μετρούσε δύο σερί άσχημα αποτελέσματα.
Αγωνιστικά, με εξαίρεση το πρώτο σετ στο οποίο ο Κινέζος ήταν αρκετά σταθερός, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ ήταν πολύ αποτελεσματικός στις ευκαιρίες για break. Με ένα στο πρώτο σετ και δύο στο δεύτερο, ο Ρώσος μέσα σε μία ώρα και 17 λεπτά πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.
Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές κόντρα στον Μοέζ Εσαργκί. Ματς, το οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta.
