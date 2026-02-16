Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά της Ντόχα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές το απόγευμα της Δευτέρας (16/2).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Ντόχα για το 500άρι τουρνουά της πόλης. Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στον Τυνήσιο, Μοέζ Εσαργκί, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς του 27χρονου Έλληνα κόντρα στο Νο.139 του κόσμου θ' ανοίξει το πρόγραμμα της Τρίτης (17/2). Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το κεντρικό court του θεσμού και το πρώτο σερβίς αναμένεται περίπου στις 12:30 ώρα Ελλάδας. Σημειώνεται πως Τσιτσιπάς και Εσαργκί δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ξανά στο tour και αυτή θα είναι η πρώτη τους φορά που θ' αναμετρηθούν.

Ο νικητής της αναμέτρησης είναι πολύ πιθανό στον δεύτερο γύρο να βρεθεί απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος αγωνίζεται το βράδυ της Δευτέρας (16/2, 20:00) απέναντι στον Γιουντσένγκ Σανγκ.

Πέραν του αγώνα στο μονό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει και στο διπλό ταμπλό το απόγευμα της Τρίτης (17/2). Μαζί με τον Αλεξέι Ποπίριν θ' αντιμετωπίσουν το δίδυμο των Κορνέα και Γουάλκοφ. Η αναμέτρησή τους είναι προγραμματισμένη περίπου στις 17:00 ώρα Ελλάδας.