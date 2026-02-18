Την ώρα του προημιτελικού απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για το τουρνουά της Ντόχα.

Στην 8άδα του τουρνουά της Ντόχα βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας πήρε μία μεγάλη νίκη επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού, όπου θα βρεθεί απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστή την ώρα της αναμέτρησης των δύο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Το ματς είναι προγραμματισμένο πρώτο χρονικά στο κεντρικό court της διοργάνωσης.

Αυτή θα είναι η 12 φορά που θα βρεθούν αντίπαλοι Τσιτσιπάς και Ρούμπλεφ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 6-5 του Ρώσου τενίστα, με τον τελευταίο να έχει πάρει τη νίκη στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους για τα ATP Finals του 2022.

Σημειώνεται πως ο νικητής του ματς θα βρεθεί στα ημιτελικά εκεί όπου είναι πολύ πιθανό να περιμένει ο Νο.1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.