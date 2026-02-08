Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας τον Ροδρίγκο Πασέκο Μέντεζ με 2-0 σετ, έκλεισε το tie της Ελλάδας με το Μεξικό στις 3-1 νίκες, για την πρόκριση στα play offs του World Group I στο Davis Cup.

Η εθνική ομάδα έκανε τη δουλειά το απόγευμα της Κυριακής (8/2) στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο, αρχικά ήρθε το προβάδισμα στο διπλό κι έπειτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας επί του 20χρονου Ροδρίγκο Πασέκο Μέντεζ με 6-1, 7-5 χάρισε την 3η απαιτούμενη νίκη στην εθνική ομάδα (3-1), που εξασφάλισε την παρουσία της στα play offs του World Group I στο Davis Cup.

Ο Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν από το ταξίδι στο Ρότερνταμ για τη συμμετοχή του στο ATP 500, προβληματίστηκε στο 2ο σετ από τον Μέντεζ (Νο.222), όμως στο κρίσιμο σημείο είχε τις λύσεις για να φθάσει σε break στο 11ο game και μετά να κλείσει τον αγώνα και τη σειρά σε 72 λεπτά.

O Τσιτσιπάς κυριάρχησε στο 1ο σετ, μετά το 2-1 πέτυχε break στην πρώτη ευκαιρία (3-1) και με love game έφθασε στο 4-1. Ακολούθησε νέο διπλό break 15-40, με τον Τσιτσιπά στη 2η ευκαιρία να την εκμεταλλεύεται 5-1 και σερβίροντας, να κατακτά το 1ο σετ με 6-1 σε 24 λεπτά.

Ο Μέντεζ αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του 2ου σετ, με το πρώτο δικό του break προηγήθηκε με 2-0, όμως η απάντηση ήταν άμεση από τον Τσιτσιπά, με το 3ο break μείωσε σε 2-1 και σερβίροντας ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Μεξικανός, «έσβησε» δύο break point, πριν διατηρήσει το σερβίς του για το 3-2, διατήρησε προβάδισμα ενός game, με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει σε 3-3 και 4-4.

Ο Μέντεζ έβαλε περισσότερη πίεση στον Τσιτσιπά (5-4), που έκλεισε με άσο το 10ο game για το 5-5. Ο Μεξικανός προηγήθηκε με 40-15 στο 11ο game, όμως ο Τσιτσιπάς με τέσσερις στη σειρά πόντους, έφθασε στο break και στο προσπέρασμα με 6-5. Ο Τσιτσιπάς δεν άφησε χαμένη την ευκαιρία, σέρβιρε για την τελική νίκη και με love game έφθασε στο 7-5 και στην επικράτηση της Ελλάδας.



