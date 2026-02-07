Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει τη νίκη επί του Άλαν Μαγαδάν με 6-3, 7-6(1) στο δεύτερο ματς του tie Ελλάδα - Μεξικό στο Davis Cup, ισοφαρίζοντας στο τέλος της ημέρας...

Μετά την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη στο πρώτο ματς του tie Ελλάδα - Μεξικό για το Davis Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να πάρει τη νίκη για να ισοφαρίσει στο τέλος της ημέρας. Έτσι και έγινε με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί με 6-3, 7-6(1) του Άλαν Μαγαδάν.

Ένα ματς με δύο... πρόσωπα από τον Νο.33 του κόσμου, ο οποίος αρχικά πήρε εύκολα το προβάδισμα αλλά στο δεύτερο σετ δυσκολεύτηκε αρκετά για να το κλείσει και να κατακτήσει το ματς.

Στο πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαζε άνεση πίσω από τα service game του. Τα έκλεινε εύκολα σε σχέση με τον αντίπαλό του. Μάλιστα, πολύ γρήγορα βρήκε τρεις ευκαιρίες για να σπάσει το σερβίς του Άλαν Μαγαδάν, ωστόσο ο Μεξικανός τις έσβησε.

Βέβαια, ό,τι δεν κατάφερε ο 27χρονος τενίστας σε πρώτο χρόνο το έκανε στη συνέχεια. Στο 6ο game βρήκε το δρόμο για το break (4-2), το οποίο σφράγισε με ένα hold για το 5-2. Ο Μεξικανός κατάφερε αρχικά να μείνει στο σετ (5-3), αλλά στο αμέσως επόμενο γαμε o Τσιτσιπάς έκλεισε το game, σβήνοντας νωρίτερα ένα break point. Με σκορ 6-3 ήρθε το προβάδισμα για τον Έλληνα τενίστα.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι άλλαξε πολλές φορές ρακέτα. Από τη μεριά του ο Άλαν Μαγαδάν έμοιαζε σε καλύτερο μομέντουμ και αυτό επιβεβαιώθηκε με το break που έκανε στο πρώτο service game του Τσιτσιπά (2-0).

Η απάντηση ήταν άμεση από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έφερε το σετ στα ίσα (2-2). Στη συνέχεια, ο Μεξικανός κατάφερε να κρατήσει όλα τα service game του. Αντίστοιχα έπραξε και ο Νο.33 του κόσμου, ο οποίος έσβησε διπλό set point του αντιπάλου του. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Ελληνας ήταν κυριαρχικός και με 7-1 κατάφερε να πάρει το σετ με 7-6(1) και να πανηγυρίσε τη νίκη.