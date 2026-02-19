Θέλτα - ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς στη ρεβάνς
Σημαντική αγωνιστική απώλεια για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο Βίγκο, για τα Play Offs των «16» του Europa League. Ο λόγος για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
Ο διεθνής Σέρβος εξτρέμ «κιτρινίστηκε» στο 90ο λεπτό του αγώνα, για κράτημα αντιπάλου και θα εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής στο ματς της Γαλικίας, καθώς έφτασε τις τρεις κάρτες στη διοργάνωση. Στο όριο ήταν και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος όμως απέφυγε την κίτρινη.
Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς έχουν «μαζεμένα» προβλήματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, καθώς αυτό το διάστημα είναι τραυματίες οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ. Αξιοσημείωτο, πως ο Ζίβκοβιτς είναι ο κορυφαίος δημιουργός του ΠΑΟΚ με 15 ασίστ σε 35 εμφανίσεις.
