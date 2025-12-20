Ο Νικ Κύργιος έλαβε wild card για να αγωνιστεί στο ATP 250 στο Μπρισμπέιν, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην ενεργό δράση, μετά τον Μάρτιο του 2025.

Η έντονη φημολογία των τελεταίων εβδομάδων επιβεβαιώθηκε, καθώς ο Νικ Κύργιος επιστρέφει στην ενεργό δράση, με τον Αυστραλό να παίρνει wild card για να αγωνιστεί στο ATP 250άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, που ξεκινά με τα προκριματικά στις 2 Ιανουαρίου.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την είδηση το βράδυ του Σαββάτου (20/12), δίνοντας wild card στον 30χρονο παίκτη. Ο Νικ Κύργιος έχει να αγωνισιτεί από τον Μάρτιο και το Miami Masters, όταν στον 2ο γύρο είχε ηττηθεί από τον Κάρεν Χατσάνοφ.

Μέσα στο 2025 ο Κύργιος έδωσε όλα κι όλα πέντε παιχνίδια, άρχισε -όπως και τώρα- από το Μπρισμπέιν, με ήττα από τον Μπετσί-Περικάρ, ενώ την ίδια τύχη είχε και στο Australian Open, αποκλεισμός στον 1ο γύρο από τον Βρετανό, Τζέικομπ Φίνλεϊ στα τρία σετ. Η μοναδική του νίκη ήταν στον 1ο γύρο στο Miami Masters, επί του Φαν ντε Ζάντσουλπ.

Η απουσία του από τους αγώνες τους τελευταίους εννέα μήνες είχε σαν αποτέλεσμα να κατρακυλήσει στο Νο.673 της παγκόσμιας κατάταξης.

🚨 OFFICIEL ! NICK KYRGIOS (30 ANS) VA FAIRE SON RETOUR. 🇦🇺🔙



L’Australien est annoncé au tournoi ATP 250 de Brisbane pour débuter la saison 2026 du 4 au 11 janvier. ⏳pic.twitter.com/hxYULeAreB December 20, 2025

Από εκεί και πέρα στο Μπρισμπέιν θα πάρουν μέρος οι Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.13), Αλεχάντρο Νταβίντιβιτς Φοκίνα (Νο.14), Γίρι Λεχέτσκα (Νο.17), Τόμι Πολ (Νο.20), Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.23), Ζοάο Φονσέκα (Νο.24) και Κάμερον Νόρι (Νο27).