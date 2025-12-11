Τένις: Ποινή 20 ετών σε Γάλλο τενίστα για στημένους αγώνες
Μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες στην ιστορία του τένις επέβαλλε η International Tennis Integrity Agency (ΙΤΙΑ) στον Γάλλο τενίστα, Κεντάν Φογιό. Αυτή η ποινή έχει να κάνει με 20 χρόνια αποκλεισμό από τις αγωνιστικές δραστηριότητες μιας και κρίθηκε ένοχος για στημένα παιχνίδια.
Πιο συγκεκριμένα η ITIA έκρινε ένοχο τον Νο.488 της ATP για 27 παραβιάσεις του προγράμματος αντιδιαφθοράς στο τένις. Για το λόγο αυτό ο Γάλλος τιμωρήθηκε με 20ετή αποκλεισμό από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στο άθλημα, πρόστιμο 70.000 δολαρίων, καθώς και με την υποχρέωση επιστροφής παράνομων πληρωμών άνω των 44.000 δολαρίων.
Ο αποκλεισμός του τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2024 και θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου 2044, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφληθεί τα πρόστιμα. Μέχρι τότε, ο Φογιό δεν μπορεί να συμμετέχει σε επαγγελματικά events ούτε ως παίκτης, ούτε ως προπονητής, ούτε καν ως θεατής.
