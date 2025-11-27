Εκτός από το καλεντάρι του 2026 είναι το Hellenic Championship, μετά από επίσημη ανακοίνωση της ATP, η οποία γνωστοποίησε τα τουρνουά της επόμενης σεζόν...

Η διεξαγωγή του Hellenic Championship την επόμενη σεζόν έμοιαζε αρκετά δύσκολη, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της ATP. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με την επίσημη ανακοίνωση των τουρνουά που αναμένεται να γίνουν το επόμενο έτος.

Βέβαια, η ανακοίνωση του προγράμματος για τη σεζόν 2025-26 δεν αποτελεί τελεσίδικο το γεγονός ότι το τουρνουά της Αθήνας δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναμένεται η προσθήκη ενός ακόμη θεσμού ανάμεσα στο Masters του Παρισιού (2-8/11) και τα ATP Finals (15-22/11). Δεν είναι απίθανο εκεί να μπει το Hellenic Championship, του οποίου οι ιθύνοντες βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την ATP για την έγκριση άδειας.

Σημειώνεται πως το τουρνουά στο Μετς αποχώρησε από το καλεντάρι, μετά από πολλά χρόνια, γεγονός που διευρύνει τις ελπίδες της ελληνικής διοργάνωσης για την είσοδό της στο πρόγραμμα της ATP.

Δείτε το πλήρες καλεντάρι εδώ.