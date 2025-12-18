Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του EFL Cup, με Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι να περιμένει τον νικητή του Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας.

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Carabao Cup στην κλήρωση που ακολούθησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Από την διαδικασία προέκυψε μεγάλο ματς ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι, όπου η κάτοχος του τροπαίου θα υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα σε διπλές μάχες.

Στο έτερο ζευγάρι των ημιτελικών η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου στο «Emirates».

Οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών θα διεξαχθούν την εβδομάδα που ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα που ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Ο τελικός από την άλλη θα διεξαχθεί στο «Wembley» την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του EFL Cup: