Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship και θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στην Αθήνα. Η ώρα και η μέρα της αναμέτρησης...

Τον 101ο τίτλο καριέρας θέλει να σηκώσει στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος τενίστας προκρίθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θέλει μπροστά στο ελληνικό κοινό να στεφθεί πρωταθλητής.

Επικρατώντας του Γιάνικ Χάνφμαν o Νόλε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στις 17:00 θα προσπαθήσει να προσθέσει ακόμη ένα τίτλο στην τεράστια τροπαιοθήκη του.

Αντίπαλος του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Σεμπάστιαν Κόρντα - Λορέντζο Μουζέτι, με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.

Την μετάδοση του ματς θα κάνει το Novasports 6.

