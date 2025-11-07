Τζόκοβιτς: Η ώρα και η μέρα του μεγάλου τελικού στο Hellenic Championship
Τον 101ο τίτλο καριέρας θέλει να σηκώσει στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος τενίστας προκρίθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θέλει μπροστά στο ελληνικό κοινό να στεφθεί πρωταθλητής.
Επικρατώντας του Γιάνικ Χάνφμαν o Νόλε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στις 17:00 θα προσπαθήσει να προσθέσει ακόμη ένα τίτλο στην τεράστια τροπαιοθήκη του.
Αντίπαλος του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Σεμπάστιαν Κόρντα - Λορέντζο Μουζέτι, με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.
Την μετάδοση του ματς θα κάνει το Novasports 6.
