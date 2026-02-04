Ο Έλληνας διεθνής φορ έχασε μία πολύ μεγάλη φάση για να κάνει το 1-1 στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Στο 72' υπήρξε μία τρομερή επέμβαση του Τσιφτσή στην κεφαλιά του Τεττέη (με την μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι). Ο Έλληνας διεθνής στράικερ έχασε με αυτόν τον τρόπο πολύ μεγάλη ευκαιρία - μετά την σέντρα του Αντίνο - για να κάνει το σκορ 1-1 στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για την διοργάνωση του Κυπέλλου. Δείτε την φάση σε βίντεο.