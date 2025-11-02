Την συμμετοχή του από το Hellenic Championship απέσυρε ο Φάμπιαν Μαροζάν, μία ημέρα πριν την έναρξη των υποχρεώσεών του.

Απουσία τελευταίας στιγμής στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, με τον Φάμπιαν Μαροζάν ν' αποσύρεται από τη διοργάνωση.

Το τουρνουά της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη και τη δεύτερη ημέρα του. Βέβαια, τα απρόοπτα δεν σταματούν με τον Νο.8 του ταμπλό, Φάμπιαν Μαροζάν να αποσύρεται. Τη θέση του Ούγγρου τενίστα θα πάρει κάποιος Lucky Looser από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμμα της Κυριακής (2/11) έχει έντονο ελληνικό... άρωμα με τον Στέφανο Σακελλαρίδη ν' αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του κόντρα στο Νο.6 του ταμπλό, Νούνο Μπόρχες. Το πρώτο σερβίς του ματς πρόκειται να γίνει στις 18:00 το απόγευμα.

