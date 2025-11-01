Γνωστά έγιναν τα τέσσερα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι τενίστες που θα βρεθούν στο κυρίως ταμπλό του Hellenic Championship...

Η πρώτη μέρα του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ολοκληρώθηκε και οι τα ζευγάρια από τα οποία θα κριθούν τα τέσσερα εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό έγιναν γνωστά.

Σε ένα από αυτά τα ζευγάρια δεν βρίσκεται ο Παύλος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε από τον Σιντάρο Μοτσιζούκι με 6-1, 6-2. Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου δεν είναι καθόλου αδιάφορες, μιας και το Γιαν Λέναρντ Στρουφ - Ανρί Μπερνέ ξεχωρίζει στη λίστα.

Δεν κατάφερε να μπει στο κυρίως ταμπλό του Hellenic Championship ο Τσιτσιπάς

Το πρόγραμμα της Κυριακής (2/11) ξεκινάει στις 10:30 το πρωί, ενώ την πρεμιέρα του αναμένεται να κάνει ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος θα παίξει κόντρα στο Νο.6 του ταμπλό Νούνο Μπόρχες.

Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας του Hellenic Championship

Μόλτσαν - Μίσολιτς 6-3, 6-7(3), 6-1

Χάνφμαν - Κλέιν 6-2, 6-4

Στρουφ - Λαγιάλ 7-6(1), 7-5

Μπερνέ - Τιράντε 7-5, 6-4

Κόπριβα - Φαρία 6-3, 6-2

Σπιτσίρι - Τσενγκ 6-1, 6-3

Μοτσιζούκι - Τσιτσιπάς 6-1, 6-2

ΜακΝτόναλντ - Τρινγκελίτι 2-6, 6-2, 7-5

Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου

Μόλτσαν - Χάνφμαν

Στρουφ - Μπερνέ

Κόπριβα - Σπιτσίρι

Μοτσιζούκι - ΜακΝτόναλντ

