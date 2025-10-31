Διπλή ελληνική εκπροσώπηση στο ταμπλό του διπλού θα υπάρχει στο Hellenic Championship με τα αδέρφια Τσιτσιπά και Σακελλαρίδη να δημιουργούν δίδυμα για ν' αγωνιστούν στο τουρνουά.

Η απουσία τελευταίας στιγμής του Στέφανου Τσιτσιπά στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship προκάλεσε αλλαγές στα ελληνικά δίδυμα για το ταμπλό του διπλού στη διοργάνωση.

Όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση για το ταμπλό του διπλού, τα αδέρφια Τσιτσιπά και τα αδέρφια Σακελλαρίδη θα δημιουργήσουν δίδυμα για ν' αγωνιστούν στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο θα λάβει χώρα στο Telekom Sports Athens.

Πιο συγκεκριμένα, το δίδυμο Πέτρου και Παύλου Τσιτσιπά θα παίξει με αυτό των Κίρκοφ και Στίβενς, ενώ το έτερο ελληνικό δίδυμο των Στέφανου και Δημήτρη Σακελλαρίδη θα αναμετρηθεί με τους Καμπράλ και Μίντλερ.

Σημειώνεται πως νωρίτερα έγινε η κλήρωση για το ταμπλό του μονού, όπου ο Στέφανος Σακελλαρίδης κληρώθηκε κόντρα στον Νούνο Μπόρχες στον πρώτο γύρο του θεσμού.

Η κλήρωση του ταμπλό στο διπλό

