Πίστονς - Κινγκς 136-127: Ασταμάτητοι, συνεχίζουν στην κορυφή της Ανατολής
Οι Πίστονς δείχνουν πως είναι η κορυφαία ομάδα στην Ανατολή μέχρι τώρα και δεν σταματάνε πουθενά. Επικράτησαν με 136-127 των Κινγκς και έτσι πήγαν στο 24-6 ρίχνοντας στο 7-23 τους ηττημένους.
Ο Χάρις είχε 24 πόντους, ο Κάνινγχαμ μέτρησε 23 πόντους και 14 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν μέτρησε 23 πόντους, με 13 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά δεν έφτασαν οι 37 πόντοι του ΝτεΡόζαν και οι 27 που πέτυχε ο Γουέστμπρουκ. Απογοητευτικοί και τη φετινή σεζόν η ομάδα από το Σακραμέντο.
