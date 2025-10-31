Το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, το οποίο θα λάβει χώρα στο Telekom Center Athens από 1η έως 8 Νοεμβρίου.

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια του πρώτου γύρου στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250, το οποίο θα κάνει την πρεμιέρα του το Σάββατο 1η Νοεμβρίου με τις αναμετρήσεις για τα προκριματικά.

Στην κλήρωση για τον πρώτο γύρο έγιναν ξεκάθαρες οι απουσίες και οι προσθήκες στη διοργάνωση, με τους Στέφανο Τσιτσιπά, Κάρεν Κατσάνοφ ν' απουσιάζουν τελευταία στιγμή και τους Λορέντζο Μουζέτι και Νούνο Μπόρχες να τους αντικαθιστούν.

Όσον αφορά την κλήρωση η μοναδική - μέχρι στιγμής - ελληνική εκπροσώπηση στο κυρίως ταμπλό, Στέφανος Σακελλαρίδης, θα χρειαστεί ν' αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρχες ο οποίος είναι στο Νο.6 του ταμπλό. Ενώ για τα ματς του πρώτου γύρου ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα σε Σταν Βαβρίνκα και Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ.

Μάλιστα το τελευταίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (2/11) το απόγευμα, όταν και θα ξεκινήσει ο πρώτο γύρος του τουρνουά.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

