Oι Κλίπερς... καθάρισαν τους Ρόκετς με 41άρη Λέοναρντ, σαρωτικοί Καβς (vids)

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Καβς και οι Μπουλς, ενώ οι Κλίπερς επικράτησαν εύκολα των Ρόκετς.

Οι Καβς δεν είχαν θέμα να επικρατήσουν με 141-118 των Πέλικανς. Ο Μίτσελ είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την άλλη ο ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα Κουίν μέτρησε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ήταν ταύροι

Στην Ατλάντα οι Μπουλς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 126-123 των Χοκς για να πάνε στο 14-15 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 15-16. Ο Γκίντεϊ είχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 15 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο φοβερός φέτος Τζέιλεν Τζόνσον είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους ηττημένους.

Λιγότερο κακοί οι Χόρνετς

Στο ματς μεταξύ δυο εκ των χειρότερων ομάδων στη λίγκα, οι Χόρνετς επικράτησαν με 126-109 των Γουίζαρντς. Ο Μπολ είχε 23 πόντους με 9 ασίστ και ο Ντιαμπατέ 12 με 18 ριμπάουντ. Από την άλλη δεν γινόταν να φτάσουν οι 16 πόντοι του Μίντλετον.

Άλωσαν το Μαϊάμι οι Ράπτορς

Οι Ράπτορς συνεχίζουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις και επικράτησαν με 112-91 μέσα στο Μαϊάμι. Στο 18-13 ανέβηκαν ενώ στο 15-15 είναι οι Χιτ. Ο Μπαρνς είχε 28 πόντους με 7 ριμπάουντ για τους νικητές. Στους 21 σταμάτησε ο Χάκιεζ για τους Χιτ.

Με Αλντάμα οι Γκρίζλις

Οι Γκρίζλις επικράτησαν με 137-128 των Τζαζ και έτσι πήγαν στο 14-16 για να ρίξουν τη Γιούτα στο 10-19. Κορυφαίος Αλντάμα με 37 πόντους και 7 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Φιλιπόφσκι είχε 25 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Τζορτζ 24 πόντους.

Διπλό στο Πόρτλαντ οι Μάτζικ

Οι Μάτζικ άντεξαν και νίκησαν με 110-106 τους Μπλέιζερς. Πρώτος σκόρερ ο Μπέιν με 23 πόντους και τον ακολούθησε ο Μπλακ που είχε 22 πόντους. Κορυφαίος των ηττημένων σε άλλο ένα ματς ο Άβντια με 25 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Κυρίαρχοι Κλίπερς

Δεν μπόρεσαν να κρατηθούν κοντά στο σκορ οι Ρόκετς και έτσι οι Κλίπερς πήραν πολύ πιο εύκολα από όσο αναμενόταν το ματς με τους Ρόκετς με 128-108. Ο Λέοναρντ είχε 41 πόντους με 8 ριμπάουντ. Ο Ντουράντ μέτρησε 22 και ο Σενγκούν είχε 19 πόντους με 11 ριμπάουντ.