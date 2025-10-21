Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters στο Παρίσι
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα δώσει το «παρών» στο 1000άρι τουρνουά στο Παρίσι, το τελευταίο Masters της χρονιάς. Ο 38χρονος Σέρβος πριν από μερικές ημέρες αποχώρησε από τον αγώνα για την 3η θέση στο Six Kings Slam και τώρα πήρε την απόφαση να μην ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα και να αγωνιστεί στο Masters του Παρισιού, που ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου κι ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου.
Εκείνη την ημέρα ξεκινά και το ATP 250 της Αθήνας στο ΟΑΚΑ, που έφερε ο Τζόκοβιτς από το Βελιγράδι στη χώρα μας κι έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αγωνιστεί σε αυτό.
Από εκεί και πέρα ο Τζόκοβιτς είναι άγνωστο αν στη συνέχεια θα αγωνιστεί στα ATP Finals στο Τορίνο στα μέσα Νοεμβρίου.
🚨 OFFICIEL ! Novak Djokovic 🇷🇸 déclare FORFAIT pour le Masters 1000 de Paris. ❌— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 21, 2025
Le septuple vainqueur du tournoi ne viendra pas pour la deuxième saison consécutive. pic.twitter.com/H0dsf3reud
