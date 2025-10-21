Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του κι από το τουρνουά της Βιέννης, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόρβλημα τραυματισμού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βιέννης, λίγη ώρα πριν την αναμέτρησή του με τον Λορέντζο Μουζέτι, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο τουρνουά μετά το Davis Cup στην Αθήνα πριν από ενάμιση μήνα, όπου έκανε καλές εμφανίσεις, από τότε απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι του Πεκίνου κια από το Masters της Σαγκάης.

Είχε μια σύντομη παρουσία στο Six Kings Slam, το τουρνουά επίδειξης του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, όπου έπαιξε μόνο ένα ματς ενάντια στον Γιάνικ Σίνερ.

Θα συνεχίσει τη δουλειά και τις προπονήσεις και ο επόμενος στόχος τώρα είναι να μπορέσει να παίξει στο Masters του Παρισιoύ, που ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου κι έπειτα να πάρει μέρος στο τελευταίο προγραμματισμένο του τουρνουά για τη σεζόν, το ATP 250 της Αθήνας (2-8 Νοεμβρίου).