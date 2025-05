Ο Τζόκοβιτς βρήκε τον θησαυρό στη Γενεύη και 100ός τίτλος καριέρας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Χούμπερτ Χουρκάτζ με 2-1 σετ στη Γενεύη και πλέον πανηγυρίζει τον 100ό τίτλο της καριέρας του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στη Γενεύη, με τον 38χρονο Σέρβο να φθάνει σε ένα ακόμη ορόσημο, στον 100ό τίτλο της καριέρας του.

Ο 38χρονος Σέρβος σε ένα σπουδαίο τελικό στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, νίκησε τον Χούμπερτ Χουρκάτζ με 5-7, 7-6(2), 7-6(2), έπειτα από τρεις ώρες και πέντε λεπτά.

Μια ημέρα πριν από την έναρξη του Roland Garros, o Tζόκοβιτς πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, μετά στη Σαγκάη και φέτος στο Μαϊάμι, στον τίτλο Νο. 100. Επίτευγμα στην Open Era που είχαν να επιδείξουν μέχρι σήμερα μόνο ο Τζίμι Κόνορς (109) και ο Ρότζερ Φέντερερ (103).

Novak Djokovic becomes the 3rd man in history to win 100 career singles titles. Jimmy Connors - 109 Roger Federer - 103 𝐍𝐨𝐯𝐚𝐤 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 - 𝟏𝟎𝟎 Huge. 🇷🇸 pic.twitter.com/NyuomNS1rx

Ο Τζόκοβιτς έφθασε στις οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Χουρκάτζ έπειτα από μια μεγάλη μονομαχία.

Στο 5ο game του αγώνα ο Τζόκοβιτς είχε διπλό break point (15-40), όμως ο Χούρκατζ έφθασε στο 3-2 και με love game έκανε το 4-3. Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο (4-4), έφθασε στο 5-5, όμως στο 12ο game o Χούρκατζ βρήκε set point και μετά το διπλό λάθος από τον Σέρβο, κατέκτησε το σετ με 7-5.

Ο Χούρκατζ έσωσε νέο break point στο εναρκήριο game (1-0) και διατήρησε σταθερά το προβάδισμα μέχρι το 6-5, με τον Τζόκοβιτς να στέλνει το σετ στο tie break, εκεί κυριάρχησε και τελειώνοντας τη διαδικασία με 7-2, πήρε το σετ με 7-6(2), με τον τίτλο να κρίνεται στο 3ο σετ.

100 - Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq