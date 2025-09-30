O Αλκαράθ πρωταθλητής και στο Τόκιο, δεν πάει στη Σαγκάη (vid)
Η συλλογή τίτλων για τον Κάρλος Αλκαράθ, καλά κρατούν, ο 22χρονος Ισπανός νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 κατέκτησε τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στο Japan Open, στο Τόκιο.
Ο Αλκαράθ έφθασε στους 24 συνολικά τίτλους στην καριέρα του, στον 8ο μέσα στο 2025, έχοντας 43 νίκες στα 45 τελευταία παιχνίδια του, ενώ αυτή ήταν η νίκη Νο.67 μέσα στο 2025.
Λίγες ημέρες μετά την ήττα από το Φριτζ στο Laver Cup, o Αλκαράθ πήρε τη ρεβάνς, μέσα σε 93 λεπτά κι έγινε ο 6ος παίκτης που κατακτά μίνιμουμ οκτώ τίτλους σε μια σεζόν μέσα στον 21ο αιώνα.
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς: Η κλήρωση στο Master της Σαγκάης
Δεν θα πάει στη Σαγκάη
Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Τόκιο, ο Αλκαράθ ανακοίνωσε την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο Masters της Σαγκάης, που ξεκινά την Τετάρτη (1/10).
Αιτιολογώντας την απόφασή του ο Αλκαράθ είπε: «Δυστυχώς, έχω ταλαιπωρηθεί από κάποια προβλήματα φυσικής κατάστασης και μετά από συζήτηση με την ομάδα μου, πιστεύουμε ότι η καλύτερη απόφαση είναι να ξεκουραστώ και να αναρρώσω».
A message from Carlitos.— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 30, 2025
Hopefully see you next year @carlosalcaraz 🙏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/GW4G9dAgfZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.