Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, έφθασε στους οκτώ μέσα στο 2025, όμως δεν θα πάρει μέρος στο Masters της Σαγκάης.

Η συλλογή τίτλων για τον Κάρλος Αλκαράθ, καλά κρατούν, ο 22χρονος Ισπανός νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 κατέκτησε τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στο Japan Open, στο Τόκιο.

Ο Αλκαράθ έφθασε στους 24 συνολικά τίτλους στην καριέρα του, στον 8ο μέσα στο 2025, έχοντας 43 νίκες στα 45 τελευταία παιχνίδια του, ενώ αυτή ήταν η νίκη Νο.67 μέσα στο 2025.

Λίγες ημέρες μετά την ήττα από το Φριτζ στο Laver Cup, o Αλκαράθ πήρε τη ρεβάνς, μέσα σε 93 λεπτά κι έγινε ο 6ος παίκτης που κατακτά μίνιμουμ οκτώ τίτλους σε μια σεζόν μέσα στον 21ο αιώνα.



Δεν θα πάει στη Σαγκάη

Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Τόκιο, ο Αλκαράθ ανακοίνωσε την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο Masters της Σαγκάης, που ξεκινά την Τετάρτη (1/10).

Αιτιολογώντας την απόφασή του ο Αλκαράθ είπε: «Δυστυχώς, έχω ταλαιπωρηθεί από κάποια προβλήματα φυσικής κατάστασης και μετά από συζήτηση με την ομάδα μου, πιστεύουμε ότι η καλύτερη απόφαση είναι να ξεκουραστώ και να αναρρώσω».