Το NBA LIVE στο Gazzetta
Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 14 αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 24/12:
- 02:00: Χόρνετς - Γουίζαρντς
- 02:00: Σίξερς - Νετς
- 02:30: Χοκς - Μπουλς
- 02:30: Καβαλίερς - Πέλικανς
- 02:30: Πέισερς - Μπακς
- 02:30: Χιτ - Ράπτορς
- 03:00: Μάβερικς - Νάγκετς
- 03:00: Τίμπεργουλβς - Νικς
- 03:30: Σπερς - Θάντερ
- 04:00: Σανς - Λέικερς
- 04:00: Τζαζ - Γκρίζλις
- 05:00: Μπλέιζερς - Μάτζικ
- 05:00: Κινγκς - Πίστονς
- 05:30: Κλίπερς - Ρόκετς
