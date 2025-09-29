Τσιτσιπάς: Η κλήρωση στο Master της Σαγκάης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και θα συμμετέχει κανονικά στο Master της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του για το Master της Σαγκάης, που ξεκινά τη Τρίτη (01/10). O Έλληνας τενίστας ο οποίος κληρώθηκε στο πάνω μέρος του ταμπλό, βρίσκεται στο Νο.24 και περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο, εκεί οπού θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πορτογάλο Νούνο Μπόργκες (Νο.51) και τον Φαν ντε Ζάουντσχουλπ (Νο.84).

Εφόσον προκριθεί στην επόμενη φάση, πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά θα είναι το Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ρώσσος Κάρεν Κατσάνοφ, ενώ στους «16» το Νο.7 ο Αυστραλός Άλεξ Ντε Μινόρ. Αν πέρασει το εμπόδιο των δύο αυτών γύρων, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει το Νο.1 του ταμπλό και του κόσμου, τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ.

Από την άλλη, στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκεται ο περσινός νικητής την διοργάνωσης και Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός Γίανικ Σίνερ που θα αντιμετωπίσει πιθανότητα τον Ντένις Αλτμάιερ, αλλά και ο περσινός φιναλίστ, Νόβακ Τζόκοβιτς που θα αναμετρηθεί με έναν εκ των Τσίλιτς-Μουτέ.