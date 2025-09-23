Η νούμερο 1 τενίστρια της Παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε τις διακοπές της στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να προπονηθεί μαζί με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Την Ελλάδα προτίμησε και φέτος για τις διακοπές της η Αρίνα Σαμπαλένκα. Το νούμερο 1 στην Παγκόσμια κατάταξη του τένις βρέθηκε και στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να προπονηθεί με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς που πλέον είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας μας.

Η Σαμπαλένκα προπονήθηκε στο ΤΑΤΟΪ Club μαζί με τον Σέρβο τενίστα, καθώς από την δική τους φιλία υπάρχει και καλή σχέση ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον σύντροφο της Λευκορωσίδας, Γιώργο Φραγκούλη, καθώς και οι δύο έχουν επενδύσει στην ποδοσφαιρική ομάδα Λε Μαν.

Για την σχέση αυτή μάλιστα ο Σέρβος τενίστας είχε δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν τα εξής: «Έχουμε καλή φιλία, είμαστε και συνεργάτες. Μπήκα στην εταιρεία του, την Oakberry. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι, πολύ ευγενικοί μαζί μου. Μου αρέσει να κάνω παρέα μαζί τους».