«Ερυθρόλευκος» βάφτηκε ο πρώτο τίτλος της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις στη διοργάνωση.

Σε έναν πολύ ωραίο τελικό, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από την κακοκαιρία λόγω διακοπής ρεύματος, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη. Προηγήθηκαν με 2-0 σετ, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και στο τέταρτο σετ βρέθηκαν μπροστά στο σκορ. Βέβαια, το σύνολο του Αντώνη Βουρδέρη ανέτρεψε το σκορ και έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου σετ, το οποίο έφερε τη νίκη και συνάμα την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός στη σχετική λίστα με τους κατόχους του League Cup είναι πολυνίκης, ενώ ακολουθούν οι Παναθηναϊκός (4), ο Φοίνικας Σύρου (2) και ΑΕΚ (1).

Η λίστα με τους κατόχους του League Cup

Ολυμπιακός 8

Παναθηναϊκός 4

Φοίνικας Σύρου 2

ΑΕΚ 1

