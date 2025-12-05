Ολυμπιακός: Διεύρυνε την απόσταση στις κατακτήσεις του League Cup
«Ερυθρόλευκος» βάφτηκε ο πρώτο τίτλος της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις στη διοργάνωση.
Σε έναν πολύ ωραίο τελικό, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από την κακοκαιρία λόγω διακοπής ρεύματος, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη. Προηγήθηκαν με 2-0 σετ, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και στο τέταρτο σετ βρέθηκαν μπροστά στο σκορ. Βέβαια, το σύνολο του Αντώνη Βουρδέρη ανέτρεψε το σκορ και έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου σετ, το οποίο έφερε τη νίκη και συνάμα την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Ολυμπιακός στη σχετική λίστα με τους κατόχους του League Cup είναι πολυνίκης, ενώ ακολουθούν οι Παναθηναϊκός (4), ο Φοίνικας Σύρου (2) και ΑΕΚ (1).
Η λίστα με τους κατόχους του League Cup
Ολυμπιακός 8
Παναθηναϊκός 4
Φοίνικας Σύρου 2
ΑΕΚ 1
Η Χρυσή Βίβλος του League Cup
- 2025-26: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
- 2024-25: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
- 2023-24: Παναθηναϊκός Α.Ο.
- 2022-23: Παναθηναϊκός Α.Ο.
- 2021-22: Παναθηναϊκός Α.Ο.
- 2020-21 (Βέροια): Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ
- 2019-20 (Ρέντη - Μαρούσι): Παναθηναϊκός Α.Ο.
- 2018-19: (Σύρος - Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ
- 2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- 2011-12 (Σύρος): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
