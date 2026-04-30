Ένα νέο έκθεμα έχει εμπλουτίσει πλέον το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ υπάρχει πλέον η φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 τις 13 Ιανουαρίου του 1997.

Τη φανέλα έκανε δωρεά στο Μουσείο ο Λευτέρης Ασλανίδης, γιος του προέδρου του ΔΣ της Ένωσης, Βαγγέλη Ασλανίδη.

Η ανάρτηση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ αναφέρει:

«Ένα ενδιαφέρον νέο έκθεμα εμπλουτίζει εδώ και λίγες μέρες τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Ο κύριος Λευτέρης Ασλανίδης δώρισε τη φανέλα που φορούσε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια της 13ης Ιανουαρίου 1997.

Τη φανέλα είχε προσφέρει μετά τον νικηφόρο αγώνα ο ίδιος ο Ντέμης στον πατέρα του Λευτέρη, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΑΕΚ κατά τα τελευταία 13 χρόνια, κύριο Ευάγγελο Ασλανίδη».