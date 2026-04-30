ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το 1997
Στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ υπάρχει πλέον η φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 τις 13 Ιανουαρίου του 1997.
Τη φανέλα έκανε δωρεά στο Μουσείο ο Λευτέρης Ασλανίδης, γιος του προέδρου του ΔΣ της Ένωσης, Βαγγέλη Ασλανίδη.
Η ανάρτηση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ αναφέρει:
«Ένα ενδιαφέρον νέο έκθεμα εμπλουτίζει εδώ και λίγες μέρες τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Ο κύριος Λευτέρης Ασλανίδης δώρισε τη φανέλα που φορούσε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια της 13ης Ιανουαρίου 1997.
Τη φανέλα είχε προσφέρει μετά τον νικηφόρο αγώνα ο ίδιος ο Ντέμης στον πατέρα του Λευτέρη, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΑΕΚ κατά τα τελευταία 13 χρόνια, κύριο Ευάγγελο Ασλανίδη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.