Η Μαρία Σάκκαρη σημέιωσε άνοδο επτά θέσεων στη παγκόσμια κατάταξη γυναικών

Η Μαρία Σάκκαρη μετά την άνοδο που κατέγραψε στη παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται πλέον στο No.65 σύμφωνα με την ανανεωμένη λίστα.

Η Ελληνίδα τενίστρια δίνει το βράδυ της Παρασκευής (8/8) τη προτελευταία μάχη πριν τη συμμετοχή της στο US Open με αντιμέτωπη τη Ραχίμοβα για το τουρνουά του Σινσινάτι.

Εντυπωσιακή άνοδο 65 και 24 θέσεων σημείωσε η Βικτόρια Εμπόκο και η Ναόμι Οσάκα αντίστοιχα με την πρώτη να είναι πλέον στη θέση No.24 ενώ η δεύτερη στη θέση No.25 .

Επιπλέον υπήρξε και διαφοροποιήση στη δεκάδα της κατάταξης με την Έλενα Ριμπάκινα να παίρνει τη θέση της Πάουλα Μπαδόσα