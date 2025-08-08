Μαρία Σάκκαρη: Κατέγραψε άνοδο 7 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη
Η Μαρία Σάκκαρη μετά την άνοδο που κατέγραψε στη παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται πλέον στο No.65 σύμφωνα με την ανανεωμένη λίστα.
Η Ελληνίδα τενίστρια δίνει το βράδυ της Παρασκευής (8/8) τη προτελευταία μάχη πριν τη συμμετοχή της στο US Open με αντιμέτωπη τη Ραχίμοβα για το τουρνουά του Σινσινάτι.
Εντυπωσιακή άνοδο 65 και 24 θέσεων σημείωσε η Βικτόρια Εμπόκο και η Ναόμι Οσάκα αντίστοιχα με την πρώτη να είναι πλέον στη θέση No.24 ενώ η δεύτερη στη θέση No.25 .
Επιπλέον υπήρξε και διαφοροποιήση στη δεκάδα της κατάταξης με την Έλενα Ριμπάκινα να παίρνει τη θέση της Πάουλα Μπαδόσα
