Πρώτη νίκη για τον Τζόκοβιτς στο χώμα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μάρτον Φούτσοβιτς με 2-0 σετ, για την πρώτη φετινή του νίκη στο χώμα και την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Μετά τις ήττες στο Μόντε Κάρλο και στη Μαδρίτη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μια ημέρα πριν από τα 38α γενέθλιά του, έφθασε στην πρώτη νίκη του στη χωμάτινη περίοδο αγώνων, επικρατώντας επί του Μάρτον Φούτσοβιτς με 6-2, 6-3 στον 2ο γύρο στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Εκμεταλλευόμενος τις τρεις από τις έξι ευκαιρίες για break, ο Τζόκοβιτς δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Ούγγρο, ξεκινώντας νικηφόρα την παρουσία του στη Γενεύη κι εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα προημιτελικά.

Djokovic beats Martin Fucsovics 6-2 6-3 in Geneva



Novak snaps a 3 match losing streak.



He’s now 6-0 against Marton.



✅1st win since Miami

✅Back to back Geneva QF



Looking for confidence and form heading into Roland Garros.



🇷🇸 pic.twitter.com/ukOPRV4dxC