O Κάρλος Μόγια φαίνεται πως θα είναι ο νέος προπονητής του Γιανίκ Σίνερ και αντικαταστάτης του Ντάρεν Κέιχιλ από το 2026.

Νέος προπονητής αναμένεται να υπάρχει στο box του Γιανίκ Σίνερ από τη νέα σεζόν, με τον Κάρλος Μόγια να μοιάζει ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Ντάρεν Κέιχιλ από τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με ρωσικό μέσο, ο πρώην προπονητής του Ράφα Ναδάλ, έχει συμφωνήσει με τον φιναλίστ του τουρνουά της Ρώμης. Μάλιστα, η συνεργασία τους αναμένεται να ξεκινήσει στο Australian Open του 2026.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιανίκ Σίνερ από την αρχή της σεζόν είχε κάνει γνωστό πως η τρέχουσα χρονιά θα είναι η τελευταία της συνεργασίας του με τον Ντάρεν Κέιχιλ, ο οποίος με τη σειρά του πρόκειται ν' αποσυρθεί από την προπονητική.

