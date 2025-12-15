Το εντυπωσιακό ποσοστό αποκρούσεων πέναλτι που είχε ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν στη Γαλλία και η νίκη του κόντρα στον Νεϊμάρ.

Ο Αλμπάν Λαφόν βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Ιβοριανός τερματοφύλακας, ο οποίος θα κλείσει στις 23 του ερχόμενου Γενάρη τα 27 του χρόνια πριν από μία 5ετία τον θεωρούσαν στη Γαλλία ειδικό στα πέναλτι.

Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Λάμπρου στο ματς με τον Βόλο, κράτησε το 2-1 και τη νίκη για το τριφύλλι και αυτή ήταν η πρώτη του απόκρουση σε εκτέλεση πέναλτι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κι έπειτα από 44 μήνες!

Ο Ράφα Μπενίτεθ, λοιπόν, τον επέλεξε στο ματς με τον Βόλο, πριν ο παίκτης αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα και δικαιώθηκε. Ο Λαφόν με τη σειρά του έβαλε τέλος στα γκολ που δεχόταν από την άσπρη βούλα.

Τελευταία φορά απέκρουσε πέναλτι στις 24 Απριλίου 2022. Ήταν με τη φανέλα της Ναντ, στην οποία ανήκει και δόθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Τότε, το έπραξε κόντρα στη Μπορντό, όπου η ομάδα του επικράτησε 5-3.

Εκείνη την περίοδο, είχε εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας. Τις σεζόν 2021-2022 και 2019-2020 ο Λαφόν είχε σχεδόν 50% επιτυχία στα πέναλτι. Μέτρησε 3 αποκρούσεις σε 7 πέναλτι την περίοδο 2021-2022 και 3 αποκρούσεις σε 6 πέναλτι τη σεζόν 2019-2020.

Μία απόκρουση πέναλτι του έχει μείνει ασφαλώς αξέχαστη.

Ήταν όταν νίκησε τον Νεϊμάρ τον Φεβρουάριο του 2022 (19/2/22), βάζοντας τέλος στο σχεδόν απόλυτο ποσοστό ευστοχίας του Βραζιλιάνου σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν από την άσπρη βούλα. Η Ναντ σ' εκείνο το παιχνίδι νίκησε 3-1.

p>