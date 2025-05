Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ παραφέρθηκε λίγο μετά την αναμέτρηση του κόντρα στον Ουγκό Καραμπέλι, έχοντας αγενή συμπεριφορά απέναντι στο δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των on court δηλώσεών του.

Στη φάση των "32" του τουρνουά της Ρώμης βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 6-2, 6-1 του Ουγκό Καραμπέλι στον γύρο των "64" σε ένα ματς μία ώρας και επτά λεπτών.

Μετά τη νίκη του ο Γερμανός έμεινε στο court για τις καθιερωμένες on court δηλώσεις, με τον δημοσιογράφο να τον ρωτά σχετικά με τους πρόσφατους αποκλεισμούς του στα περασμένα τουρνουά Masters.

H ερώτηση αυτή δεν ακούστηκε καλά στ' αυτιά του Νο.2 στον κόσμο, απαντώντας με αγενή τρόπο. «Κέρδισα τίτλο πριν από δύο εβδομάδες, οπότε δεν θέλω να το σκέφτομαι. Η δουλειά σου είναι να σκέφτεσαι χαζές ερωτήσεις, το ματς κράτησε μία ώρα» ήταν τα λόγια του 28χρονου τενίστα.

Did he have to be that rude to the interviewer? pic.twitter.com/RK5qRJk4nr