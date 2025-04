Επιβλητικός ο Ρούνε κόντρα στον Ρουντ και πρόκριση στα ημιτελικά στη Βαρκελώνη

Ο Χόλγκερ Ρούνε νίκησε τον κάτοχο του τίτλου στο 500άρι της Βαρκελώνης, Κάσπερ Ρουντ με 2-0 σετ, για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ό,τι κι αν γίνει από εδώ και πέρα, θα υπάρχει νέος πρωταθλητής στο 500άρι τουρνουά της Βαρκελώνης, καθώς ο Χόλγκερ Ρούνε με επιβλητική εμφάνιση νίκησε τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ 6-4, 6-2 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μ. Σαββάτου (19/4).

Ο Ρούνε εξασφάλισε τη νίκη σε 87 λεπτά, έχοντας σταθερά τον έλεγχο του αγώνα απέναντι στον Ρουντ. Κομβικό σημείο της επικράτησης για τον Ρούνε το γεγονός ότι πέτυχε από δύο break σε κάθε σετ, πάνω στα οποία έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση.

Rune on a roll 🎲@holgerrune2003 will meet Khachanov in the Final Four!@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/XNJCfBkZcC