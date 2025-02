Αποκλεισμός τριών μηνών από την αγωνιστική δράση επιβλήθηκε μετά από εξωδικαστική διαπραγμάτευση του ίδιο με την WADA.

Τη… μισή ευθύνη για τα δύο θετικά τεστ ντόπινγκ ανέλαβε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος συμφώνησε με την WADA να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τρεις μήνες.

Ο κάτοχος και του φετινού Australian Open, με αυτή την κίνηση, έδωσε τέλος στην υπόθεση ντόπινγκ η οποία εκρεμμούσε από το περασμένο καλοκαίρι και θα λυνόταν τον ερχόμενο Απρίλιο στα δικαστήρια.

Με αυτόν το… διακανονισμό ο Ιταλός δεν δίνει συνέχεια στην υπόθεση, καθώς υπήρχε κίνδυνος να χάσει όλα τα υπόλοιπα Grand Slams της σεζόν σε περίπτωση που το θέμα αυτό λυνόταν στα δικαστήρια λίγους μήνες αργότερα.

Σημειώνεται πως η τιμωρία του Νο.1 στον κόσμο βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Μαΐου.

Jannik Sinner’s statement on his 3-month suspension from tennis. pic.twitter.com/k7sBxd1tL0