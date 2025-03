Ο Δημήτρης Οικονόμου σχολιάζει την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος παρά τον αποκλεισμό από τον Χόλγκερ Ρούνε στο Indian Wells, μπορεί να αισιοδοξεί για τη συνέχεια της σεζόν.

Υπάρχουν νίκες και… νίκες, όπως αντίστοιχα ήττες και… ήττες. Δεν πρόκειται για κάποιο ευφυολόγημα. Ακόμα και στις ήττες πολλές φορές μπορεί να κρύβονται διαφορές. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τον Χόλγκερ Ρούνε να του υψώνει απαγορευτικό στην πορεία του για τα προημιτελικά του Indian Wells. Βάζοντας παράλληλα ένα «φρένο» στις επτά συνεχόμενες νίκες του, από το Ντουμπάι και έπειτα.

Το τεστ λοιπόν με έναν παίκτη του Top20 ήταν αποτυχημένο, από τη στιγμή που το κριτήριο σαφώς και είναι το αποτέλεσμα. Ο Τσιτσιπάς μπήκε ως φαβορί με βάση την εικόνα του τις περασμένες ημέρες, αλλά δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο στο κορτ. Ωστόσο δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς πως κρίθηκε δα, μετεξεταστέος.

Καμία φορά το να χάνεις από έναν ανώτερο αντίπαλο αποτελεί ενδεχομένως μια υπεραπλούστευση των δεδομένων, αλλά συνάμα και κυνική αλήθεια. Κάπως έτσι μπορούν να περιγραφούν όσα είδαμε στη «μάχη» των δύο το βράδυ της Τρίτης. Ο Ρούνε υπήρξε ανώτερος από τα μέσα του 1ου σετ. Όχι στα σημεία, στο σύνολο.

Άλλωστε τα προβλήματα στο πρώτο και το δεύτερο σερβίς έγιναν φανερά από πολύ νωρίς για τον Έλληνα τενίστα. Όπως και αυτά στις επιστροφές, με τον Ρούνε να χάνει μόλις 11 πόντους πίσω από το δικό του πρώτο, σημαδεύοντας διαρκώς το μπάκχαντ του αντιπάλου του. Το οποίο είχε τις καλές του στιγμές, αλλά δεν άντεξε την αέναη πίεση. Στον Δανό βγήκαν όλα από ένα σημείο και μετά.

Ακόμα και έτσι, όμως, ο Τσιτσιπάς δεν κατέθεσε τα «όπλα» εύκολα. Πάλεψε να γυρίσει και στα δύο σετ, μέχρι που το μπάκχαντ του λύγισε, μιας και δεν έβρισκε λύσεις από το σερβίς του. Το μπάκχαντ που κρύβει μεγάλη συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια και φάνηκε να βελτιώνεται αισθητά μετά και την αλλαγή ρακέτας στο Ντουμπάι. Χωρίς τον συνδυασμό του σερβίς και του δεύτερου χτυπήματος από το φόρχαντ του, όμως, το παιχνίδι του λύγισε.

Οι επιστροφές του Ρούνε βρήκαν τέτοιο βάθος, με τον Τσιτσιπά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Στην απέλπιδα προσπάθεια για επιστροφή, είδε τον αντίπαλό του να κάνει απίθανα πράγματα στο κορτ, μεταξύ αυτών και έναν tweener, στον πόντο του τουρνουά. Υπάρχουν στιγμές που όσο και να παλέψεις, αντιλαμβάνεσαι πως δεν είναι η βραδιά σου.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε έναν τίτλο στο Ντουμπάι, επέστρεψε στο Top10, πέτυχε αρκετές σημαντικές νίκες με πολύ όμορφο τένις. Τα παραπάνω είναι γεγονότα που δεν παραγνωρίζονται. Ο Ρούνε τον σταμάτησε, όμως αυτό δε σημαίνει πως πλέον δεν υπάρχουν λόγοι να κοιτάζει τη συνέχεια με αρκετά πιο αισιόδοξη ματιά, σε σχέση με το ξεκίνημα του 2025.

Το Indian Wells ήταν ανέκαθεν για εκείνον μια τροχοπέδη. Μάλλον ανεξήγητη, αφού οι συνθήκες της υψηλής αναπήδησης φέρνουν αρκετές φορές την ψευδαίσθηση του χώματος. Με τον Αλκαράθ, μάλιστα, στην απέναντι πλευρά του ταμπλό, ίσως να χάθηκε ευκαιρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τα «αν» και τα «ίσως» εδώ που φτάσαμε δεν αρκούν.

Στο χώμα ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να επιβεβαιώσει πως οι δύο αυτές εβδομάδες, ασχέτως της ήττας από τον Ρούνε, θα αποτελέσουν συνήθεια και όχι εξαίρεση στον κανόνα.

SHOT OF THE TOURNAMENT 🔥@holgerrune2003 what have you done 💪💪#TennisParadise pic.twitter.com/2JY9HsYtLL