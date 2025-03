Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αιφνιδιάστηκε από τον Τσουν Ισίν Τσενγκ, χάνοντας το 1ο σετ, όμως η συνέχεια ήταν δική του και με 2-1 σετ πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Miami Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε το εναρκήριο σετ από τον Τσουν Ισίν Τσενγκ, όμως στη συνέχεια διάβασε το παιχνίδι του παίκτη από την κινεζική Ταϊπέι κι επικρατώντας με 4-6, 7-5, 6-3 πέρασε στον 3ο γύρο του Miami Open.

Εκεί και στη φάση των «32» ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αμερικανών, Σεμπάστιαν Κόρντα ή Έλιοτ Σιπιρίζι.

Ο 23χρονος Τσενγκ, Νο.115 της παγκόσμιας κατάταξης, με όπλο το σερβίς πήρε το πρώτο σετ, όμως ο Τσιτσιπάς μπόρεσε να ελέγξει το παιχνίδι, να φθάσει στην ισοφάριση και στο 3ο σετ να κυριαρχήσει.

Champions mentality 🧠@steftsitsipas sends the crowd into a frenzy by knuckling down and defeating an inspired Tseng 4-6 7-5 6-3!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/hioSE07gOE