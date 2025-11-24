Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγύρισαν με τον κόσμο τους, αποθεώθηκε ο Κλίντμαν Λίλο.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, μία σπουδαία νίκη, την τρίτη του στο πρωτάθλημα.

Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-1 και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν ο Κλίντμαν Λίλο. Ο 22χρονος (31/1/03) Αλβανός τερματοφύλακας, έκανε σπουδαίες αποκρούσεις και ειδικά με την διπλή μαγική επέμβαση στο 60' κράτησε τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Λίλο γεννήθηκε στην Αθήνα και αναδείχθηκε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Έπαιξε στα τμήματα υποδομής του τριφυλλιού και στην β' ομάδα, αλλά όχι και στην πρώτη. Έτσι, το καλοκαίρι κατηφόρισε στο Ηράκλειο και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027.

Ο νεαρός γκολκίπερ, ο οποίος έχει 9 συμμετοχές με την Ελπίδων της Αλβανίας, έκανε την έκτη του συμμετοχή με τον ΟΦΗ και στο τέλος του ματς με την ΑΕΛ Novibet αποθεώθηκε από τον τεχνικό Χρήστο Κόντη, από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας.

Με τους οπαδούς τους που βρέθηκαν στο γήπεδο, πανηγύρισαν φυσικά και όλοι οι παίκτες τη σπουδαία νίκη.

