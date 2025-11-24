Οι αλλαγές προ των πυλών στον Προμηθέα: Ο βοηθός του Λιμνιάτη ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Ο μέχρι πρότινος βοηθός του Γιώργου Λιμνιάτη στον Προμηθέα, Θάνος Κωνσταντακόπουλος, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Πατρινούς, που προχωρούν σε αλλαγές στον πάγκο.

Ο Προμηθέας Πατρών θα παραταχθεί με αλλαγές στον πάγκο του ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του στις εγχώριες διοργανώσεις και στο Basketball Champions League, με τον μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς του Γιώργου Λιμνιάτη, Θάνο Κωνσταντακόπουλο, να ανακοινώνει μέσω social media την αποχώρησή του από το σταφ.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Gazzetta, οριστική πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιώργου Λιμνιάτη από τον πάγκο του Προμηθέα, με τον Κούρο Σεγκούρα να αναλαμβάνει τη θέση του, έχοντας άμεσο συνεργάτη τον Μάριο Μπατή.

Το μήνυμα του Θάνου Κωνσταντακόπουλου: «Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Προμηθέα για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ήταν μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, σκληρή δουλειά και όμορφες στιγμές, μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται βαθιά το μπάσκετ και τους ανθρώπους του.

Ιδιαίτερη χαρά και έμπνευση για εμένα αποτέλεσαν τα νέα παιδιά της ομάδας, που ο σύλλογος προωθεί με συνέπεια και όραμα. Η δουλειά που γίνεται στις μικρές ηλικίες είναι πραγματικά ξεχωριστή και νιώθω τυχερός που συνέβαλα, έστω και λίγο, στην εξέλιξη και τη βελτίωσή τους.

Θα ήθελα, λοιπόν, να καλέσω τον κόσμο να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Τα νέα παιδιά είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και η στήριξή τους σήμερα είναι η βάση για ό,τι όμορφο θα έρθει αύριο.

Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση, τον κόουτς Λιμνιάτη, το τεχνικό επιτελείο και φυσικά όλους τους αθλητές για την άριστη συνεργασία τους και τη σχέση αμοιβαίου σεβασμού που χτίσαμε. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και για τον επαγγελματισμό που χαρακτήριζε καθημερινά αυτή την ομάδα.

Εύχομαι στον Προμηθέα συνέχεια στην ανοδική του πορεία, επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη και την επίτευξη όλων των αγωνιστικών στόχων του. Θα παρακολουθώ πάντα με εκτίμηση το έργο του συλλόγου και θα κρατώ μόνο θετικές αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για όλα».