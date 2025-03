Βαριές κατηγορίες εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA) για τις ATP, WTA, ITF και ITIA.

Θεσμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως καρτέλ, χαρακτηρίζει τις ATP, WTA, ITF και ITIA η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA). Μέσω ανακοίνωση η Ένωση, η οποία έχει ιδρυθεί από τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Βάσεκ Πόσποσιλ, κάνει αναφορά για εκμετάλλευση των αθλητών και αθλητριών με σκοπό την αποκόμιση προσωπικών κερδών.

«H PTPA και οι παίκτες του τένις υποβάλλουν ιστορικές νομικές ενέργειες κατά θεσμικών οργάνων που αποκαλύπτουν διεφθαρμένο, παράνομο και καταχρηστικό σύστημα. Οι αγωγές αποκαλύπτουν πώς οι διεφθαρμένοι θεσμοί του τένις καταχρώνται συστημικά, σιωπούν και εκμεταλλεύονται τους παίκτες για να αποκομίσουν προσωπικά κέρδη μέσω μονοπωλιακού ελέγχου.

Οι εκτεταμένες και μακροχρόνιες παράνομες πρακτικές των διοικητικών οργάνων του τένις έχουν βλάψει τους παίκτες, τους οπαδούς και το άθλημα και αποτελούν σοβαρή απειλή για το μέλλον του. Οι νομικές ενέργειες του PTPA υποστηρίζονται συντριπτικά από τους 250+ κορυφαίους παίκτες ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των κορυφαίων 20 παικτών.

Οι παίκτες αναζητούν ένα δίκαιο, διαφανές σύστημα που δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλειά τους έναντι της ανεξέλεγκτης εξουσίας των οργάνων διοίκησης του αθλήματος, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν την ίδια προστασία και ευκαιρίες με τους επαγγελματίες αθλητές σε άλλα παγκόσμια αθλήματα.

Μετά από χρόνια καλής πίστης προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του επαγγελματικού τένις, η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA) έχει λάβει αποφασιστικά νομικά μέτρα. Σήμερα, η PTPA, μαζί με πάνω από δώδεκα επαγγελματίες τενίστες, και εκ μέρους ολόκληρου του πληθυσμού των παικτών, και τη διάσημη διεθνή δικηγορική εταιρεία και τους συνηγόρους ιστορικών παικτών Weil, Gotshal & Manges LLP κίνησε μια σειρά νομικών αγωγών στις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ κατά των οργάνων διοίκησης του αθλήματος— τις ενώσεις τένις ανδρών-γυναικών (ATP/WTA) την Διεθνή Ομοσπονδία (ITF) και τον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας του Τένις (ITIA). Οι αγωγές αποκαλύπτουν συστημική κατάχρηση, αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές και κραυγαλέα περιφρόνηση για την ευημερία των παικτών που επιμένουν για δεκαετίες.

Η ATP, η WTA, η ITF και η ITIA λειτουργούν ως καρτέλ εφαρμόζοντας μια σειρά από δρακόντειες, αλληλένδετες αντί-ανταγωνιστικούς περιορισμούς και καταχρηστικές πρακτικές, όπως:

Συνωμοσία για τη μείωση του ανταγωνισμού

Επιβολή ενός μη βιώσιμου χρονοδιαγράμματος

Αδιαφορία για τους παίκτες

Οικονομική εκμετάλλευση των παικτών

Παραβίαση των Δικαιωμάτων Απορρήτου».

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Διευθυντής της PTPA, Αχμάντ Νασάρ τόνισε:

«Πίσω από τη λαμπερή “βιτρίνα” που προωθούν οι κατηγορούμενοι, οι παίκτες παγιδεύονται σε ένα άδικο σύστημα που εκμεταλλεύεται το ταλέντο τους, καταστέλλει τα κέρδη τους και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις επιλογές για μεταρρύθμιση μέσω του διαλόγου και τα θεσμικά όργανα δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή από το να αναζητήσουμε την ευθύνη μέσω αυτών των δικαστηρίων. αποθηκεύοντάς το για τις επόμενες γενιές παικτών και φιλάθλων».

